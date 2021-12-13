Son dakika | Dolar/TL'nin fırlamasının ardından İstanbul'da kritik zirve

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Piyasalarda hareketli bir gün yaşanıyor. Türk Lirası, döviz kurları karşısında hızlıca değer kaybederken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun da katılımıyla kamu bankaları genel müdürleri ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle bir araya gelecek.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle bir araya gelecek.
Basına kapalı olarak gerçekleşecek görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katılması bekleniyor.
Erdoğan saat 15.00 sıralarında Vahdettin Köşkü'ne geldi.
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