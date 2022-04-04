Japon firmaların yarısından fazlası Rusya-Ukrayna savaşından etkileniyor

04 Nisan 2022 Pazartesi, 09:24

Pasona Group anketi ABD dahil 10 ülke ekonomisinde faal 700'e yakın Japon firmanın ticari operasyonlarının geçen ayki akıbetini sorguladı.

Araştırma ülke dışında üretim, toptan ve perakende sektörlerinde hizmete veren firmaları kapsadı.

Buna göre, deniz aşırı Japon firmaların yüzde 55'inin iş operasyonlarının Rusya-Ukrayna savaşından etkilendiği ortaya çıktı.

Ekonomiler arasında Fransa yüzde 92,3 ile Japon firmaların faaliyetlerinin en çok etkilendiği ülke olarak kayda geçti.

Fransa'yı yüzde 72 ile Malezya ve yüzde 66,7 ile Singapur takip etti.

Japon firmaların 'en çok sarsıldıkları sahalar' ham madde fiyat artışı, lojistik maliyetleri ve yükselen enerji fiyatları olarak sıralandı.



