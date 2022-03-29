Japonya, Rusya'ya lüks araç ihracatına yasak getirdi

Japonya, Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik lüks araç ihracatına yasak getirdi.

AA
29 Mart 2022 Salı, 10:14
Japonya, Rusya'ya lüks araç ihracatına yasak getirdi
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Japonya Başbakanı Kişida Fumio kabinesi, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını arttırdı.Güncellenen yaptırım mevzuatı kapsamında Rusya'ya lüks araç ile mücevher ve sanat eserleri gibi lüks ürünlerin ihracatı yasaklandı. Uygulama 5 Nisan'dan itibaren yürürlükte olacak.

Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, konuya ilişkin açıklamasında, "Sert yaptırımların uygulanması için G-7 ülkeleriyle dayanışmamızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.


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