Japonya, Rusya'ya lüks araç ihracatına yasak getirdi
Japonya, Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik lüks araç ihracatına yasak getirdi.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio kabinesi, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını arttırdı.Güncellenen yaptırım mevzuatı kapsamında Rusya'ya lüks araç ile mücevher ve sanat eserleri gibi lüks ürünlerin ihracatı yasaklandı. Uygulama 5 Nisan'dan itibaren yürürlükte olacak.
Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, konuya ilişkin açıklamasında, "Sert yaptırımların uygulanması için G-7 ülkeleriyle dayanışmamızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
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