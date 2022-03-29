Japonya, Rusya'ya lüks araç ihracatına yasak getirdi

29 Mart 2022 Salı, 10:14

Japonya Başbakanı Kişida Fumio kabinesi, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını arttırdı.Güncellenen yaptırım mevzuatı kapsamında Rusya'ya lüks araç ile mücevher ve sanat eserleri gibi lüks ürünlerin ihracatı yasaklandı. Uygulama 5 Nisan'dan itibaren yürürlükte olacak.

Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, konuya ilişkin açıklamasında, "Sert yaptırımların uygulanması için G-7 ülkeleriyle dayanışmamızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.