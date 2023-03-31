Japon General, güvenliğin odak noktasının Hint-Pasifik olduğunu söyledi

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 07:23

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 07:23

Japonya'nın yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yoşida Yoşihide, Savunma Bakanlığında düzenlenen törende hitap ettiği Japon subaylardan, ülkesinin ulusal güvenliği için adanmışlık istedi.

Yoşida, "Uluslararası güvenliğin odak noktası Hint-Pasifik. Japonya ise ön planda. Gelecekte Japonya'nın güvenliğini sağlamak için her birinizin görevleri esnasında inisiyatif almasını istiyorum" dedi.

Son 2 yıldır Kara Kuvvetleri Komutanlığını üstlenen Yoşida, ülke ordusunun Kara, Deniz ve Hava unsurlarının bağlı olduğu Öz Savunma Kuvvetlerinde (Jieitai) en üst rütbeli subay olarak görev yapacak.

Tokyo'da 1962'de doğan ve Tokyo Üniversitesinden mezun olduğu 1986'da askeri kariyerine başlayan Yoşida, böylelikle, Japonya Ulusal Savunma Akademisi'nde (Boodai) tahsil görmeyen ilk en yüksek rütbeli üniformalı subay oldu.