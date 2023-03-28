Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 13:19

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 13:19

Japonya'nın Aomori kenti açıklarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, ancak tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre, deprem saat TSİ 03:18'de 20 kilometre derinlikte meydana geldi.

Japonya basınında, hasar ya da yaralanmalara ilişkin herhangi bir haber yer almadı.