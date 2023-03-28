Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya'da, 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadığını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 13:19
Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Japonya'nın Aomori kenti açıklarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, ancak tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre, deprem saat TSİ 03:18'de 20 kilometre derinlikte meydana geldi.

Japonya basınında, hasar ya da yaralanmalara ilişkin herhangi bir haber yer almadı.


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