Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya'da, 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı, deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadığını belirtti.
Japonya'nın Aomori kenti açıklarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi, ancak tsunami uyarısı yapılmadı.
Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre, deprem saat TSİ 03:18'de 20 kilometre derinlikte meydana geldi.
Japonya basınında, hasar ya da yaralanmalara ilişkin herhangi bir haber yer almadı.
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