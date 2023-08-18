Japon ordusunda taciz skandalı: Vakalar örtbas edildi

Yayınlanma: 18.08.2023 - 14:58

Güncelleme: 18.08.2023 - 14:59

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve Japonya Savunma Bakanlığı bünyesindeki zorbalık ve taciz vakalarını araştıran uzman heyeti rapor yayınladı.

Rapora göre denetçilerin olayları araştırmada isteksiz olduğu ya da vakaları örtbas etme eğiliminde olduğu ortaya çıktı.

Eski bir askeri personel tarafından açılan cinsel istismar davası sonrasında görevlendirilen heyet, incelenen bin 325 vakada kurbanların yüzde 60’ından fazlasının sisteme güven eksikliği veya misilleme korkusu nedeniyle SDF veya bakanlıktan yardım talebinde bulunmadığını tespit etti.

Daha önce zorbalık ve taciz nedeniyle yardım talebinde bulunan 400 kişinin çoğunun yeterli desteği alamadığını tespit eden heyet, bildirilen vakaların yaklaşık yüzde 80’ini "gücün kötüye kullanımı", yaklaşık yüzde 12’sini ise "cinsel taciz" şikayetlerinin oluşturduğunu belirledi.

Heyet tarafından hazırlanan raporda Japonya Savunma Bakanlığı mağdurların şikayette bulunurken güven duymasını sağlayacak bir soruşturma sistemi inşa etme tavsiyesine bulunuldu.

TACİZ İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

SDF ve Japonya Savunma Bakanlığı son yıllarda kurum içi zorbalık ve taciz iddiaları ile gündeme gelmiş, eski bir SDF personeli olan Rina Gonoi’nin 2021 yılındaki cinsel istismar şikayetinin ardından yapılan iç soruşturmada 5 asker görevden alınmış, 4 asker disiplin cezasına çarptırılmıştı.

Gonoi, geçtiğimiz Ocak ayında görevden alınan 5 askere ve hükümete tazminat davası açmıştı.

Bir diğer vakada ise, hava kuvvetlerinde görevli bir personel erkek meslektaşlarının sözlü tacizine uğradığını iddia ederek hükümetten tazminat talebinde bulunmuştu.