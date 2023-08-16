Bakan Şimşek "önümüzdeki aylarda" Japonya'ya gideceğini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Japon şirketlerin temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye'ye yönelik yatırımın artması için fikir alışverişinde bulundu. Şimşek ayrıca, önümüzdeki aylarda Japonya'ya gideceğini belirtti.
Japon Büyükelçiliği’nin sosyal medya paylaşımında, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile çeşitli Japon şirketlerinin temsilcilerinin bir araya geldiği belirtildi. Paylaşımda, “Görüşmede Türkiye’ye yönelik yatırımın artışı için çok verimli fikir alışverişlerinde bulunulmuştur” denildi.
ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA
Mehmet Şimşek, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:
"Türkiye’de yatırımları olan Japonya’nın önde gelen şirket yöneticileriyle bir araya gelerek yatırım iklimine ilişkin öneri ve tesbitlerini dinledik. Oldukça verimli bir toplantı oldu. Önümüzdeki aylarda Japon yatırımcılarla daha geniş çaplı görüşmeler yapmak üzere Japonya’ya gitmeyi düşünüyoruz. Ev sahipliği ve değerli katkıları için Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Sn Takahiko Katsumata’ya teşekkür ederim. Ülkemize yatırım yapan, istihdam sağlayan ve katma değer üreten tüm paydaşlarımızın yanındayız."
Türkiye’de yatırımları olan Japonya’nın önde gelen şirket yöneticileriyle bir araya gelerek yatırım iklimine ilişkin öneri ve tesbitlerini dinledik. Oldukça verimli bir toplantı oldu.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 16, 2023
Önümüzdeki aylarda Japon yatırımcılarla daha geniş çaplı görüşmeler yapmak üzere Japonya’ya… https://t.co/Vu8waDLHNL
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