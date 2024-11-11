Japon siyasetçi, geri adım attı: Kadınlar hakkındaki sözleri ülkeyi karıştırmıştı

Yayınlanma: 11.11.2024 - 14:34

Güncelleme: 11.11.2024 - 14:34

Japonya'da muhalefetten Japonya Muhafazakar Partisi Başkanı Naoki Hyakuta, kadınların 30 yaşına geldikten sonra rahimlerini aldırarak doğum için bir “zaman sınırı” olduğunu hissetmelerini sağlayacak varsayımsal bir fikirden bahsettiği için özür diledi.

Ülkenin azalan doğum oranı üzerine yapılan bir tartışma sırasında Hyakuta, bunun kadınların daha erken çocuk sahibi olmayı seçmelerine neden olabileceğini ima eder gibi göründü.

Ülkede tepki çeken sözleri sonrasında konuşan Hyakuta, sözlerinin “acı verici” olduğunu kabul ederek, “Bu sözleri, hoş bulmayan insanlar olduğu için geri çekeceğim ve özür dileyeceğim” dedi.

Hyakuta, özür dileyerek, bu fikirlerin “bilim kurgu” ve “olmaması gereken bir şey” olduğunu vurgulamasına rağmen sözlerinin “inkar edilemez derecede sert” olduğunu söyledi.

Hyakuta, “Rahatsız olanlardan özür dilerim” ifadelerini kullandı.

Programda Hyakuta'nın yanında bulunan partisinin kıdemli üyelerinden Kaori Arimoto, yorumlarının bir “bilim kurgu” senaryosu olarak bile uygunsuz olduğunu öne sürdüğünde, “Ben (kadınların doğum yaparken karşılaştıkları) zaman kısıtlamasını sade bir şekilde açıklıyordum” yanıtını verdi.

Hyakuta daha önce de 1937 yılında Çin'de Japon güçleri tarafından gerçekleştirilen Nanjing Katliamı'nı inkar eden ve İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD'nin, Japonya'ya yönelik hava saldırılarını “soykırım” olarak niteleyen açıklamalarıyla tartışmalara yol açmıştı.

Eylül ayına ait ön hükümet verilerine göre Japonya'da 2024 yılının ilk yarısında gerçekleşen doğum sayısı 1969'dan bu yana en düşük seviyeye gerileyerek ülkenin nüfus azalmasıyla mücadelede karşı karşıya olduğu zorlu görevin altını çizdi.

Sağlık Bakanlığı'nın ön raporuna göre Japonya'da Ocak ve Haziran ayları arasında 350 bin 74 doğum kaydedildi ve bu rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 daha azdı. Bu durum, son birkaç yıldaki azalan doğum trendini devam ettirdi. 2023 yılındaki toplam doğum sayısı da kayıtların tutulmaya başlandığı 1899 yılından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.