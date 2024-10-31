Japonya'nın ikonik Fuji Dağı'nda 130 yılın rekoru kırıldı

Yayınlanma: 31.10.2024 - 14:00

Güncelleme: 31.10.2024 - 14:00

Japonya'nın en yüksek dağı Fuji Dağı, genellikle Ekim ayının ortalarında karla kaplanır ve kışın başlangıcına işaret eder. Ancak bu yıl daha yüksek sıcaklıklar Fuji'nin çıplak kalmasını sağlayarak 26 Ekim 1955'te kırılan ve 2016'da kırılan son kar yağışı rekorunu kırdı.

Fuji'ye yaklaşık 40 km mesafede bulunan Kofu Yerel Meteoroloji Ofisi'nden meteorologlar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların kar yağışını geciktirdiğini doğruladı.

Mevsimsel hava koşulları zaman zaman gecikmelere yol açsa da, yetkililer bu yılki alışılmadık derecede geç kar yağışını, son yıllarda ortalama sonbahar sıcaklıklarını artıran devam eden iklim eğilimlerine bağlıyor.

Fuji'deki kar yağışının gecikmesi, iklim krizi nedeniyle dünya genelinde yaşanan öngörülemeyen mevsimsel değişikliklerin bir parçası. Yazların uzaması hem kar örtüsünü hem de yağışları etkiliyor. Aslında, 2024 yılı üst üste ikinci kez dünyanın en sıcak yılı olarak kayıtlara geçecek. Japonya'nın kıyı ve dağlık bölgelerinde de benzer etkiler görülmüş, daha sıcak sonbaharlar ve daha ılıman kışlar daha yaygın hale geldi.

Ülke 2024 yılında üst üste ikinci kez rekor düzeyde en sıcak yazını yaşadı. Şimdi de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak sonbahar havası ilk kar yağışını geciktiriyor. 2024 yılında Tokyo'da sıcak çarpmasından rekor sayıda insan ölmüş, Haziran ve Eylül ayları arasında 252 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yılın başlarında Japonya'da kiraz çiçeklerinin erken açması da endişelere yol açmıştı.

Fuji, iklim kaygılarının ötesinde, aşırı turizm de dahil olmak üzere başka zorluklarla da karşı karşıya kalmıştır. Bu yıl yerel yetkililer, her yıl ikonik dağa yürüyen milyonlarca ziyaretçinin çevre üzerindeki baskısını hafifletmek amacıyla akını yönetmeye yardımcı olacak bir turist vergisi uygulamaya koydu.

UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDE

Japonya'nın Yamanashi ve Shizuoka vilayetlerini birbirine bağlayan 3 bin 776 metrelik Fuji Dağı, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almakta ve Japonya'nın simgelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Ocak ayında yapılan yeni bir araştırma, iklim krizinin son 40 yılda Kuzey Yarımküre'nin birçok bölgesinde kar örtüsünü azalttığını ortaya koydu.