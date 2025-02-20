Japon vekilden Zelenski'ye sert sözler: Köpek ulumasından farksız

Japonya Danışmanlar Meclisi Üyesi Muneo Suzuki, “Ukrayna'nın kendi başına mücadele edemeyeceğini” belirterek, “Zelenskiy, Erdoğan ile yaptığı görüşmede, ‘Ukrayna olmadan savaşı bitirmeyi tartışamayız’ dedi. Ancak, bu köpek ulumasından başka bir şey değil” dedi.

Japon vekilden Zelenski'ye sert sözler: Köpek ulumasından farksız
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 15:07

Japonya'nın ulusal parlamentosunun üst kanadı Sangiin üyesi olan Muneo Suzuki, “Ukrayna'nın kendi başına mücadele edemeyeceğini, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daha akıllı olması gerektiğini” savundu.

Suzuki, Volodimir Zelenskiy'nin, 18 Şubat'ta Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği basın toplantısına dikkat çekti.

Japonya Danışmanlar Meclisi Üyesi Suzuki, şunları söyledi:

“Zelenskiy, Erdoğan ile yaptığı görüşmede, ‘Ukrayna olmadan savaşı bitirmeyi tartışamayız’ dedi. Ancak, bu köpek ulumasından başka bir şey değil. Ukrayna kendi başına bir savaş yürütebilecek durumda değil.”

Zelenskiy'nin, “ülkesini ve halkının canını korumak için daha akıllı davranması gerektiğini” belirten Suzuki, “Bu akıntının geri dönüşü olmadığı öğrenilmeli, yani böyle düşünen tek kişi ben değilim” ifadelerini kullandı.

40 yılı aşkın deneyime sahip bir politikacı olan Suzuki, Japon siyasetinde Rusya ile bir barış anlaşması imzalanması ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ilgisiyle tanınıyor. 

Suzuki, daha önce Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında da bulunmuştu.


Etiketler: #japonya #Ukrayna

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