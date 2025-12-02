Japonlar dünyanın ilk 'insan yıkama makinesi'ni piyasaya sürüyor

İlk kez Osaka Expo 2025’te sergilenen cihaz, lüks bir spa kapsülünü andırıyor. Kullanıcı, içindeki rahat koltuğa uzandıktan sonra kapsül kapanıyor ve temizlik süreci başlıyor. Cihaz, cilt gözeneklerine nüfuz ederek yağ, kir ve ölü derileri temizleyebilen mikro baloncuklar kullanıyor.

Sistem yalnızca temizlikle sınırlı değil; cihaz durulama ve kurutma işlemlerini de otomatik olarak gerçekleştiriyor. Üstelik tüm süreç, rahatlatıcı bir müzik eşliğinde yapılıyor. Interesting Engineering tarafından aktarılan bilgilere göre bu özellik, banyo deneyimini fiziksel olduğu kadar zihinsel bir rahatlama sürecine dönüştürüyor.

Şirket sözcüsü Sachiko Maikura, cihazın yalnızca bedeni değil, 'ruhu da yıkadığını' söyleyerek bu deneyimin gevşeme odaklı yapısına dikkat çekti. Cihaz, kapsülün içindeyken kullanıcıyı olası sağlık risklerine karşı korumak için hayati bulguları izleyen sensörlerle donatılmış durumda.

KÖKLERİ 1970'LERE UZANIYOR

İnsan yıkama makinesi fikrinin kökleri, Osaka Expo 1970’e uzanıyor. O dönemde Sanyo şirketi, benzer bir cihazın prototipini sergilemişti.

Science Inc’in CEO’su Yasuaki Oyama, çocukken bu projeyi gördüğünü ve yıllar sonra modern teknolojiyle yeniden hayata geçirmeye karar verdiğini anlatıyor. Expo 2025’te büyük ilgi gören proje, şirketi, cihazı ticari olarak piyasaya sürmeye yöneltti.

Kapsül 2.5 metre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde ve 2.6 metre yüksekliğinde. Boyutları, çoğu kullanıcının rahatça uzanması için yeterli alan sunuyor.

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

İnovasyon dikkat çekici olsa da cihaz herkese hitap etmiyor. 60 milyon yenlik (yaklaşık 16,3 milyon TL) satış fiyatı nedeniyle ürün, lüks oteller, kaplıcalar, onsen tesisleri ve üst segment sağlık merkezlerini hedefliyor.

Şirket, cihazın sadece 40 ila 50 adet üretileceğini, her bir ünitenin el yapımı olacağını açıkladı. Bazı oteller şimdiden ilk partiyi rezerve etti.

Mevcut versiyonun ev kullanımı için uygun olmadığı belirtilse de şirket, teknoloji geliştikçe daha düşük maliyetli bir ev modelinin gelecekte piyasaya sürülebileceğini ifade ediyor.

Bu yenilik, Japonya’nın hızla yaşlanan nüfusuna yönelik bakım, temizlik ve kişisel hizmetlerde robotik ve otomasyon teknolojilerine artan bağımlılığını gözler önüne seriyor.