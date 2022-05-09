Japonya'dan yabancı turistler için yeni 'Covid-19' hamlesi
Çoğu ülke pandemi döneminde aldıkları önlemleri gevşetmeye devam etse de; koronavirüs gerçeği hala tüm dünyada sürüyor. Son olarak, Japon hükümeti, Covid-19 nedeniyle sınır kapılarında yabancı turistlere yönelik uygulanan tedbirleri kaldırmayı planlıyor.
Japonya'da salgın kaynaklı yara alan turizm sektörünün canlandırılması amacıyla sınır kapılarının yabancı turiste açılması hedefleniyor.
Kyodo ajansının kabine kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, hükümet öncelikle, halihazırda ülkeye kabul edilen yolcu sayısını 10 binden 20 bine yükseltecek.
EN AZ 3 DOZ AŞI ŞARTI
Buna göre, en erken haziran ayının başı itibarıyla küçük çaplı yabancı turist gruplarının ülkeye girişine izin verilecek. Grup üyelerinde en az 3 doz aşı uygulanmış olması şartı aranacak. Önceden belirli turistik noktaları ziyaret edebilecek gruplar arasında vaka saptanması halinde, yerel idarelerin salgına müdahale kapasiteleri ölçülecek.
Başbakan Kişida Fumio, yabancı turistlere yönelik, G-7 ülkeleriyle doğru orantılı ve "kademeli olarak" sınır tedbirlerini hafifleteceklerini açıklamıştı.
Ülkeyi 2019'da 32 milyon yabancı turist ziyaret etmişti.
Japonya Turizm Ajansı, Covid-19 salgınının yol açtığı sosyo-ekonomik şartlar sonrası 2021'de 245 bin 900 yabancı turistin ülkeye geldiğini duyurmuştu.
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