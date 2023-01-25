Japonya açıklarında kargo gemisi battı

Japonya'nın güneybatısındaki Nagazaki eyaleti açıklarında 22 mürettebatlı kargo gemisi battı.

AA
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 08:06
Japonya açıklarında kargo gemisi battı
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Kyodo ajansına göre Hong Kong bandıralı 6 bin 551 tonluk "Jintan" kargo gemisi Japonya'nın güneybatısındaki Nagazaki açıklarında battı

Danjo Adaları'nın 110 kilometre batısında suya gömülen gemideki 22 mürettebatın 4'ünün kurtarıldığı kaydedildi.

Kargo gemisi mürettebatın 14'ünün Çin, 8'inin Myanmar vatandaşı olduğu bildirildi.

Japonya Sahil Güvenliği, geriye kalan mürettebatı kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

 


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