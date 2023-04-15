Japonya Başbakanı Fumio Kişida'ya sis bombalı saldırı gerçekleştirildi

Yayınlanma: 15.04.2023 - 11:36

Güncelleme: 15.04.2023 - 12:18

Japonya Başbakanı Fumio Kişida, bugün Wakayama kentinde 24 yaşındaki erkek bir şüpheli tarafından sis bombalı saldırıya uğradı.

Kişida’nın yaralanmadığı ve olay yerinden aracıyla tahliye edildiği vurgulanarak şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Kişida’nın bugün Saikazaki balıkçı limanında, yerel seçimler sebebiyle planlanan konuşmasından hemen önce bir kişiyle sohbet ettiği sırada bir şüpheli, Kishida’nın bulunduğu yere ilk başta ne olduğu tespit edilemeyen bir nesne fırlattı.

Japonya Başbakanı Kishida’ya patlayıcılı saldırı düzenlendi.



Kishida saldırıdan yara almadan kurtulmuş. 9 ay önce de eski başbakan Abe vurularak öldürülmüştüpic.twitter.com/itj2BtQiyF — Ragıp Soylu (@ragipsoyluTR) April 15, 2023

Nesnenin patlayarak duman çıkarması üzerine meydana gelen panikte Kişida, yakındaki aracına götürülerek olay yerinden tahliye edildi.

Yerel basın, olayda Kişida dahil kimsenin yara almadığını, sis bombası olduğu tahmin edilen nesnenin patlamasıyla alanda bulunanlar arasında panik yaşandığını belirtti.

Güvenlik güçleri tarafından şüphelinin yakalanma anları kameralara yansırken yerel basın şüphelinin, Hyogo Eyaletinden 24 yaşındaki Ryuji Kimura olduğunu belirtti.