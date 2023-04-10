Japonya’da nüfus krizi büyüyor: Okullar kapanıyor

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 13:06

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 13:06

Japonya’nın nüfus sorunları eğitim sistemini tehdit ediyor. Doğum oranlarının giderek azalmasıyla okullar da kapanmaya başladı. 2002’den bu yana yılda 450 okul kapandı. Japonya Başbakanı Fumio Kishida düşen doğum oranlarına karşı görülmemiş önlemler alacağını söylese de önemli bir ilerleme kaydedilemedi.

Kishida, "çocuk politikalarına ayrılacak bütçenin iki katına çıkarılması, çocuk sahibi olanlara vergi muafiyeti, çeşitli bonuslar" gibi politikaların yanı sıra çocuk ve aile kurumunun kurulacağını söylemişti.

Ancak alınan bu önlemler yetersiz kaldı. Japonya nüfusu hızla azalmaya devam ediyor. Asya ülkesi, 2022’de 800 bin doğuma karşılık 1.6 milyon vefatla karşılaştı. Nüfusu 800 bin azalan Japonya, tarihinin en düşük doğum oranını gördü.

ANA SEBEP EKONOMİ

Japonya’nın yalnızlık kültürü ve kadınların iş gücüne katılımı bazı Japonlar tarafından nüfus problemine sebep olarak gösterilse de asıl gerekçenin özellikle erkeklerin yaşadığı ekonomik zorluklar olduğu belirtiliyor.

Duke Üniversitesi’nden Profesör Anne Allison bu durumu, “Japonya’daki sorun, dünyanın kalanıyla benzerlikler yaşıyor, kentli erkekler istikrarlı bir iş bulmakta zorlanıyorlar” diyerek açıklıyor.

Bu Japonya için beklenmedik bir durum. Ekonominin nispeten iyi olduğu ve işsizliğin yüzde 3’ün altını gördüğü ülkede bu tarz bir sorunun olması şaşırtıcı algılanabilir. Ancak Japonya’nın aşırı çalışma kültürü hem erkek hem kadın genç kuşakları düzensiz işlere itmiş. Japonlar, fazla mesai ücreti alınamayan uzun saatler çalışmak yerine daha düşük parayla çalışmayı tercih ediyor. Kadınların yüzde 70’i doğum yaptıktan sonra işi bırakmayı tercih ediyor. Eğer erkeklerin düzenli geliri yoksa aile kurmak zorlaşıyor. Bu da doğum oranlarını negatif olarak etkiliyor.

Finans şirketi Jeffreys raporuna göre, Japonya çocuk yetiştirmek için dünyanın en pahalı ülkelerinden biri.

İLK TEHDİT KIRSAL KESİMDE

Nüfusun azalmasının ilk vurduğu bölgeler Japonya’nın kırsal kesimleri oldu. Japonya’nın kuzeyinde yer alan Ten-ei köyü 5 bin nüfusa sahip. Köyün yalnızca yüzde 10’u 18 yaşın altında. Pirinç üretimiyle bilinen bölgede nüfus 1950’lerde 10 bini buluyormuş. Nüfus azalması yıllardır var olsa da 2011’de sadece 100 km uzakta olan Fukushima nükleer felaketi sonrası sürat kazanmış. 1960’da yılda 50 mezun veren Yumoto okulu bu yıl son iki mezununu veriyor.

Köyün az sayıdaki genci ise eğitim için kentlere gitmek zorunda kalacak.

Yumoto okul binasının neye çevrileceği tartışılırken Japonya’nın diğer bölgelerindeki okullar şaraphane ve sanat müzelerine çevriliyor.

Yapılan tahminler, Japonya’nın 125 milyon olan nüfusunun 2060 yılında 86.7 milyona ineceği yönünde. Bu nüfus kaybının ağır ekonomik ve sosyal sonuçlarının olacağı bekleniyor.