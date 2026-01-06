Japonya’da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan (JMA) edinilen bilgilere göre; merkez üssü Shimane eyaletinin doğusu ve büyüklüğü 6.2 olan deprem, yerel saatle 10.18’de yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Shimane’nin yanı sıra Tottori, Okayama ve Hiroshima eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

Deprem sonrasında büyüklükleri 3.2 ile 5.4 arasında değişen çok sayıda artçı sarsıntı yaşandı. İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, depremden etkilenen bölgelerdeki nükleer santrallerde anormallik tespit edilmediği bildirildi.