Japonya’yı 7,5’lik deprem vurdu: Tsunami uyarıları kaldırıldı

Japonya’nın kuzeydoğusunda meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan tsunami uyarıları saatler sonra kaldırıldı. Depremde en az 30 kişi yaralanırken, yaklaşık 90 bin kişi tahliye edildi.

Deprem, pazartesi günü yerel saatle 23.15’te, Aomori eyaleti açıklarında, kıyıdan yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta ve 54 kilometre derinlikte meydana geldi. Japan Meteorological Agency (JMA), depremin ardından 3 metreye kadar tsunami oluşabileceği uyarısında bulundu.

Hokkaido, Aomori ve Iwate eyaletleri için tsunami alarmı verilirken, bazı limanlarda 20 ila 70 santimetre arasında dalgalar gözlemlendi.

UYARILAR SABAH KARŞI KALDIRILDI

Salı sabaha karşı tsunami uyarıları önce “danışma” seviyesine düşürüldü, ilerleyen saatlerde ise tamamen kaldırıldı. Yetkililer, şu ana kadar büyük çaplı bir yıkım bildirilmediğini açıkladı.

Japonya’nın 1’den 7’ye kadar olan sismik ölçeğinde deprem, Hachinohe kentinde “üst seviye 6” olarak ölçüldü. Bu şiddet, insanların ayakta durmasını ve yürüyebilmesini zorlaştıran bir seviye olarak tanımlanıyor.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, ilk belirlemelere göre 30 kişinin yaralandığını ve bir yangın çıktığını açıkladı.

Deprem sonrası Doğu Japonya Demiryolları bölgede bazı tren seferlerini durdurdu. Kuzey Japonya’daki hatlarda gecikmeler yaşandı. Binlerce hanede elektrik kesintisi meydana gelirken, salı sabahı itibarıyla kesintiler büyük ölçüde giderildi.

JMA, Hokkaido’dan Tokyo’nun doğusundaki Chiba’ya kadar uzanan geniş bir bölgeyi kapsayan yeni bir uyarı yayınlayarak, önümüzdeki bir hafta boyunca güçlü artçı depremler olabileceğini bildirdi. Yetkililer vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Bölgede faaliyet gösteren Tohoku Electric Power ve Hokkaido Electric Power yetkilileri, nükleer santrallerde herhangi bir teknik sorun tespit edilmediğini açıkladı.

PİYASALARDA KISA SÜRELİ DALGALANMA

Depremin ardından Japon yeni, dolar ve euro karşısında kısa süreli değer kaybı yaşadı. Ancak piyasalardaki hareketlilik sınırlı kaldı.

Japonya, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alması nedeniyle dünyanın en fazla deprem yaşayan ülkeleri arasında bulunuyor.

Ülkenin kuzeydoğusu, 11 Mart 2011’de meydana gelen 9,0 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunamiyle yaklaşık 20 bin kişinin yaşamını yitirdiği büyük bir felaket yaşamıştı.

Bu felaket, Fukuşima Nükleer Santrali'nde yaşanan nükleer krizle hafızalara kazınmıştı.