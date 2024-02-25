Japonya deprem bölgesinin yeniden inşasına ek 100 milyar yen ayıracak

Japonya hükümeti, ocak ayı başındaki depremlerde oluşan hasar sonrası yeniden inşa faaliyetlerine ek 100 milyar yen (Yaklaşık 20,5 milyar TL) ayıracak.

AA/Cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 10:27
Japonya deprem bölgesinin yeniden inşasına ek 100 milyar yen ayıracak
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Hükümet, ocak ayı başında çok sayıda depremin meydana geldiği batıdaki Noto Yarımadası genelinde, hasar tespit ve yeniden inşa faaliyetlerini sürdürüyor.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, depremin merkez üssü olan batıdaki İşikava eyaletine yaptığı ikinci resmi ziyarette, bölgedeki tahliye merkezlerini gezdi.

Depremzedelerle bir araya gelen Kişida, "Hayat ve geçim için yaşanacak bir yer esastır. Maddi kaygılar bizi yıldırmamalı" diyerek yaraları ivedilikle sarmak istediklerini bildirdi.

Bu kapsamda Kişida, Noto Yarımadası genelinin yeniden inşası faaliyetlerine ek olarak 100 milyar yen (Yaklaşık 20,5 milyar TL) tahsis edeceklerini açıkladı.

Prefabrik konutların yapımını hızlandıracaklarını kaydeden Kişida, Wajima kentindeki yangında büyük hasar gören tarihi pazar yerini yeniden inşa edeceklerini söyledi.

ÇOCUKLU AİLELERE YARDIM

Deprem bölgesinde ek tahsisat, 31 Mart 2024'te sona erecek 2023 mali yılı bütçesinin acil durum rezerv fonlarından finanse edilecek.

Çocuklu aileleri kapsayacak şekilde hane başına 6 milyon yene (Yaklaşık 1,2 milyon TL) kadar geçim yardımı ödemesi yapılacak.

Böylelikle hükümetin, deprem sonrası yeniden inşa faaliyetlerine bugüne kadarki tahsisatı toplam 260 milyar yene (yaklaşık 53 milyar TL) yükselecek.

DEPREMİN BİLANÇOSU

İşikava Eyalet Valiliği açıklamasına göre ocak başında Noto Yarımadası ve kıyısında meydana gelen depremlerde 241 kişi hayatını kaybetmişti.

Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, 1-5 Ocak tarihlerinde İşikava'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7,6 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

Çok sayıda evin yıkıldığı depremde, altyapı sorunu nedeniyle su ve elektrik kesintileri yaşanırken tedarik zincirleri ve yerel turizmin geleceği de olumsuz etkilenmişti.


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