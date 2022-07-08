Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'nin katil zanlısı eski subay çıktı

08 Temmuz 2022 Cuma, 13:13

Silahlı saldırıya uğrayan eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Japonya'da, Liberal Demokrat Parti'nin Nara kentinde düzenlediği seçim mitinginde, iki el silah sesinin duyulmasının ardından eski başbakan Şinzo Abe'nin yere yığıldığı görüldü.

İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı Şinzo Abe, silahlı saldırı sonucu boynundan ve göğsünden vuruldu.

Kaldırıldığı hastanede durumunun ciddi olduğu belirtildikten sonra kalp yetmezliği tanısı koyulan Abe, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZANLI ESKİ SUBAY ÇIKTI

Japonya'nın kamu yayın kuruluşu NHK'ye göre polis, 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami isimli zanlıyı olay yerinde tutukladı.

NHK; Japonya Savunma Bakanlığı, 2005 yılına kadar üç yıl boyunca Japonya Deniz Kuvvetleri'nde subay olarak görev yaptığını açıkladı. Zanlı Yamagami, polislere eski başbakandan “şikayetçi olduğunu” ve eski başbakanı öldürme maksadı ile ateş ettiğini itiraf etti.

Polis ayrıca, saldırıda kullanılan silahın "el yapımı" olduğu bilgisine ulaştı.