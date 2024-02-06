'Japonya Güzeli' seçilmişti: Ukraynalı model tacını bıraktı

Yayınlanma: 06.02.2024 - 12:14

Güncelleme: 06.02.2024 - 12:14

Karolina Shiino sadece iki hafta önce güzellik yarışmasını kazanmış ve Japonya'da mirası konusunda kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

Tartışmaların ortasında Japon Shukan Bunshun dergisi, Shiino'yu onu evli bir influencer ve doktorla ilişki yaşamakla suçlayan bir yazı yayınlamıştı. Söz konusu adam, iddialar hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Miss Japan Derneği, geçen hafta habere verdiği ilk yanıtta Shiino'yu savunarak adamın evli olduğundan haberi olmadığını söyledi. Ancak, daha sonra yarışma organizatörleri Shiino'nun adamın medeni durumunu bildiğini itiraf ettiğini ve organizasyonu yanlış yönlendirdiği için özür dilediğini açıkladı.

Shiino, bunun üzerine daha sonra tacını geri bıraktı.

Açıklamasında, hayranlarından ve kamuoyundan özür dileyerek, eylemlerinin korku ve panikten kaynaklandığını söyleyen Shiino, "Sebep olduğum büyük sorun ve beni destekleyenlere ihanet ettiğim için gerçekten üzgünüm" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'da doğan ve Japonya'nın Nagoya kentinde büyüyen 26 yaşındaki model Carolina Shiino, Japonya güzeli seçildi.

Shiino, Japonya'da sonradan vatandaşlığa geçip güzellik kraliçesi seçilen ilk isim oldu. Ancak, Shiino'nun zaferi ülkede "Japon olmanın ne anlama geldiğine" ilişkin yaygın bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

Shiino'nun zaferi, Ariana Miyamoto'nun 2015'te yarışmayı kazanarak ülkenin ilk melez güzellik kraliçesi olmasından 10 yıl sonra geldi.