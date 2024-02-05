Ukrayna'da askeri kriz: İddiaları doğruladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ı değiştirmeyi düşündüğünü doğruladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 09:56
Ukrayna'da askeri kriz: İddiaları doğruladı
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Zelenski, Rai1 televizyonuna demecinde Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ı değiştirmeyi düşündüğünü ifade etti.

Sputnik'in aktardığına göre, Zelenski, Zalujnıy ile olan ihtilaflara ilişkin soru üzerine, “Bu, Ukrayna'nın başına geçmesi gereken insanları ilgilendiren bir konudur. Elbette yeniden başlamaya ve yeni bir başlangıca ihtiyaç var. Bunu konuştuğumuz zaman ben sadece askeri alanda değil, birçok devlet yöneticisinin değiştirilmesinden bahsediyorum. Bu değişikliği (Zalujnıy’ı) düşünüyorum, bu doğru” diye konuştu.

‘Bir kişiyi değiştirmenin artık yola çıkılabileceği anlamına gelmediğini’ söyleyen Zelenski, Ukrayna’nın üst düzey yönetim çevrelerindeki değişikliklere ilişkin değerlendirmesinde Kiev'in ‘tek yönde hareket etmesi’ ve ‘negatif enerjiyi evde bırakarak pozitif enerjiye sahip olması’ gerektiğini savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı, “Yeniden başlatma ve kadro değişikliğini konuşurken tek bir kişiyi değil, ülke liderliğinin yönünü ilgilendiren ciddi bir şeyi kastediyorum” ifadelerini kullandı.


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