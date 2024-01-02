Havalimanında yangın: Uçaklar pistte çarpıştı

Yayınlanma: 02.01.2024 - 12:21

Güncelleme: 02.01.2024 - 12:58

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Uluslararası Havalimanı'nın pistinde bir uçak, 379 yolcusu ile başka bir uçağa çarptı.

Japonya devlet televizyonu NHK'nin yayınladığı görüntülerde, uçağın pencerelerinden çıkan alevler kaydedildi.

NHK'nin son dakika olarak yayınladığı görüntülerde, yangının uçağın motorunda başladığı belirtilirken uçağın alev almış şekilde pistte ilerlediği görüldü.

Japonya Sahil Güvenliği, kendi uçaklarının Japan Airlines uçağıyla çarpışmış olma ihtimalinin araştırıldığını söyledi.

Japan Airlines firması tarafından yapılan açıklamada, kazanın iniş sırasında gerçekleştiği ifade edildi.

Japan Airlines,yanan uçaktaki 379 yolcunun ve mürettebatın tamamının tahliye edildiğini açıkladı.