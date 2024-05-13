Japonya Temsilciler Meclisi'nden PKK kararı: 'Dikkatle izlememiz gerekiyor...'

Japonya Temsilciler Meclisi'nin (Şuugiin), ülkede terör örgütü PKK varlıklarının dondurulmasına ilişkin yasayı onayladığı ve PKK faaliyetlerine karşı tedbirler alacağı bildirildi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 13.05.2024 - 09:44
Japonya Temsilciler Meclisi'nden PKK kararı: 'Dikkatle izlememiz gerekiyor...'
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Japonya'da Liberal Demokrat Partisi üyesi Hitoshi Matsubara, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini Temsilciler Meclisi'ne taşıdı.

Mecliste, ülkede PKK'ya fon sağlayan kişi ve kuruluşlar ile ilgili önemli bir adım atıldığı bildirildi.

Japon gazeteci Ishii Takaaki de hükümetin, terör örgütü PKK varlıklarının dondurulmasına ilişkin yasayı onayladığını duyurdu.

 

Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, "Uluslararası terör örgütlerinin kendi ülkelerinde gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetlere Japonya'nın çok dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum. Herhangi bir ülke veya bölgede meydana gelen olayları dikkatle izlememiz gerektiğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Kamikawa, “PKK'nın Japonya'da faaliyet gösterme ihtimalini caydırma” konusunda sorulan bir soruya, “Bunu dikkatle takip etmemiz gerekiyor” yanıtını verdi.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ise “Daha önce de belirttiğim üzere, PKK, Uluslararası Terörist Mal Varlığının Dondurulması Kanunu uyarınca mal varlığının dondurulması gibi tedbirlere tabi olan uluslararası bir terör örgütü olarak belirlenmiştir ve bu nedenle bu kanun uyarınca yurt içi işlemlerde mal varlığının dondurulmasına tabidir” dedi.

Ayrıca, PKK'nın ülkedeki faaliyetlerine yönelik tedbirler alınacağı kaydedildi.


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