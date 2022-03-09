Japonya, Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelek ve kasket gönderdi

Japonya'nın, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelek ve kasketler gönderdiği bildirildi.

AA
09 Mart 2022 Çarşamba, 12:43
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Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait "KC-767" nakliye uçağı, güneydeki Aiçi eyaletinin Komaki Askeri Hava Üssü'nden Polonya'ya hareket etti.

Ukrayna'nın talebi doğrultusunda hazırlanan nakliyatın, kurşun geçirmez yelek ve kasket, kış kıyafetleri ve acil gıda içerdiği kaydedildi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, "ölümcül silah" tedariki planlanmadığını belirterek, Ukrayna'ya yardımın, Japonya için "kritik önemde" olduğunu söyledi.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, söz konusu yardımın "Ukrayna halkıyla dayanışmayı" gösterdiğini dile getirdi.


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