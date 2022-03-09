Eski Ukrayna güzelinden ülkesi için çağrı: Daha fazla silahlandırılsın
Ukrayna’nın eski güzeli Veronika Didusenko, Ukraynalıların ve kadınların daha fazla silahlandırılması için çağrıda bulundu.
Ukrayna’da 2018'de düzenlenen güzellik yarışmasında "Miss Ukraine" unvanı kazanan Didusenko, ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna-Rusya savaşında yaşadıklarını anlattı.
Didusenko, savaşın ilk gününde patlama sesleri ile uyandığını ve 7 yaşındaki oğlu ile tahliye için Ukrayna sınırına doğru yola çıktığını söyledi.
Tahliye sırasında her yerde siren seslerinin yankılandığını aktaran Didusenko, “Metro istasyonlarında ve sığınaklardaki milyonlarca çocuk ve anne, bomba seslerinden irkiliyor. Kadınların sığınaklarda doğum yapması daha da üzücü” dedi.
"DESTEĞE İHTİYAÇ DUYULUYOR"
Didusenko, Ukraynalıların topraklarını savunmak için kararlı olduğunun altını çizerek, ülkenin doğusundan ve kuzeyinden yapılan saldırıları durdurmak için silah ve mühimmat desteğine ihtiyaç duyulduğunu aktardı.
Didusenko, Ukraynalıların ve kadınların daha fazla silahlandırılması için diğer ülkelere çağrıda bulundu.
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