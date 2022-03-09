Barış Doster yazdı: Ukrayna ve Rusya neyi amaçlıyorlar?

09 Mart 2022 Çarşamba, 11:54

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısında 14'üncü güne girildi. Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelerin üçüncü turundan "insani koridor" öne çıktı. Öte yandan, Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için bugün Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti. Peki, 14 gün içinde neler oldu?

Gazetemi yazarı Prof. Dr. Barış Doster bugünkü köşesinde "Ukrayna ve Rusya neyi amaçlıyorlar?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İki hafta boyunca gerçekleşen gelişmeleri aktaran Doster, Rusya'nın Ukrayna’yı askersizleştirerek, sanayi tesislerini vurup ekonomisini dağıtmak istediğine dikkat çekti. Rusya'nın temel hedefleri arasında Ukrayna’yı bölmek olduğunu belirten Doster, "Karadeniz’le bağını koparıp küçük bir kara devleti haline getirmek, daimi tarafsızlığını sağlamak, iktidarı değiştirmek, stratejik göç mühendisliği yaparak Avrupa’ya göçen Ukraynalı sayısının artmasını sağlayıp, ülkedeki Rus nüfusun oranını bu yolla artırmak da var. Suyu bol ve ulaşım açısından değerli bir nehir olan Dinyeper’e özel önem veriyor Rusya" diye yazdı.

"MOSKOVA KİLİSESİ KARŞI KİEV KİLİSESİ"

Rusya'nın Odessa’yı "mutlaka almak istediğini" belirten Doster, "Moskova Kilisesi’ne karşı çıkan Kiev Kilisesi’nin etkisini kırmayı amaçlıyor. Batıda Polonya, doğuda Rusya arasında sıkışan, gidip gelen Ukrayna’da, Rus karşıtı, Batıcı, aşırı milliyetçi akımları tasfiye etmeyi hedefliyor. Ukrayna ise mümkün olduğunca direnip, Rusya’yla kurulacak müzakere masasına olabildiğince eli güçlü şekilde oturmaya çalışıyor. Hem sahada hem masada, ABD ve Avrupa’nın, Ukrayna’yı desteklemesini bekliyor" ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK ÇARPITILAN GERÇEKLER OLUR"

Tarafların, hedeflerinin ne kadarına ulaşacağını zamanın göstereceğinin altını çizen Doster son olarak, "Savaşlarda her zaman görülen en çok kaybedenin siviller, masum insanlar; en çok çarpıtılanın gerçekler olduğunu" belirtti.