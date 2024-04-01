Japonya'da 5.9 şiddetinde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Kuji kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı tespit edilmedi, tsunami uyarısı da yapılmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 23:42
Japonya'da 5.9 şiddetinde deprem
Abone Ol google-news

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Kuji kentinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kuji'nin 7 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.

Yerin 72,9 kilometre altında meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı tespit edilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimin ilk kavgası Şanlıurfa'dan: Blok oy kullanmak isteyen gruba itiraz eden avukat darbedildi

Seçimin ilk kavgası Şanlıurfa'dan: Blok oy kullanmak isteyen gruba itiraz eden avukat darbedildi
Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!

Seçim sonuçlarına sevindiği için… Tuna Kiremitçi’nin TRT 2 ‘deki programı iptal edildi!
AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi

AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Kova burcu yorumu
Türkiye seçimini yaptı: İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum...

Türkiye seçimini yaptı: İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları! İstanbul, Ankara, İzmir'de son durum...
Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 2 Nisan 2024 Salı Yay burcu yorumu
31 Mart yerel seçim sonuçları: DEM Parti hangi il ve ilçeleri kazanıyor?

31 Mart yerel seçim sonuçları: DEM Parti hangi il ve ilçeleri kazanıyor?
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: İstanbul’da tarihi yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılacak

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü: İstanbul’da tarihi yapılar kırmızı ışıkla aydınlatılacak