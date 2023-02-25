Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido bölgesi açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, Hokkaido'nun Nemuro ve Şibetsu kıyıları açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerel saatle 22.27'de ve yerin 60 kilometre derinliğinde olan sarsıntının ardından bölgede "tsunami" uyarısı yapılmadı.
Sarsıntının Hokkaido geneli ile Aomori, İwate, Miyagi eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Belediye başkanı gözaltında
- 'Ben Sedat Peker'e benzemem, yargılanacaklar!'
- '7.2 ve 7.4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz'
- Heyelan korkuttu: 1.5 metrelik yarıklar oluşturdu
- AKP'li Tayyar'dan MHP dönüşü...
- Zehir zemberek sözlerle istifa etti
- 'Keşkesi olmayan bir belediye başkanıyım'
- Erdoğan 'deprem sandığı'na karşı
- Hande Fırat 'anlaştılar' dedi, düzeltti
- Bella Hadid'ten Türkiye'deki depremzedeler için yardım