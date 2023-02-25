Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın en kuzeyindeki Hokkaido bölgesi açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 17:00
Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem
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Japonya Meteoroloji Ajansı'na (JMA) göre, Hokkaido'nun Nemuro ve Şibetsu kıyıları açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerel saatle 22.27'de ve yerin 60 kilometre derinliğinde olan sarsıntının ardından bölgede "tsunami" uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının Hokkaido geneli ile Aomori, İwate, Miyagi eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi.


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