Japonya'da bağış fonu skandalı: Eski bakan ve milletvekilleri cezalandırıldı

Yayınlanma: 05.04.2024 - 09:50

Güncelleme: 05.04.2024 - 09:50

"Siyasi Fonları Kontrol Yasası" kapsamında bağış gelirlerini eksik bildirdikleri öne sürülen LDP üyelerine karşı harekete geçildi.

LDP Etik Komitesi, isimleri siyasi bağış fonu skandalına karışan eski bakan ve milletvekilleri dahil 39 kişiye verilen cezaları açıkladı.

Eski Başbakan Abe Şinzo grubundan eski LDP Genel Sekreteri Seko Hiroşige ve eski Eğitim Bakanı Şionoya Ryu'dan partiden ayrılmaları istendi.

Eski Ticaret Bakanı Nişimura Yasutoşi ve eski Teknoloji Bakanı Şimomura Hakubun, Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu ile eski Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi'nin LDP üyelikleri, bir yıl süreyle askıya alındı.

Başbakan ve LDP Genel Başkanı Kişida Fumio, açıklamasında, siyasette ciddi güvensizliğe yol açan skandal nedeniyle halktan "içten özür dilediğini" bildirdi.

LDP Genel Sekreteri Motegi Toşimitsu, açıklamasında "son derece ağır siyasi sorumlulukları" nedeniyle "Abe Şinzo" üyeleri hakkında sert adımlar attıklarını belirtti.

Motegi, isimleri siyasi bağış fonu skandalına karışan ve LDP bünyesinde farklı kıdemlerde çalışan diğer 40'ı aşkın üyeye de çeşitli düzeylerde uyarı cezası verileceğini açıkladı.

LDP'nin iktidar ortağı Komeito'nun Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo, skandala ilişkin, "2012'de iktidara geldiğimizden bu yana en büyük zorlukla karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Siyasi Fonları Kontrol Yasası kapsamında bağış gelirlerini eksik bildirdikleri öne sürülen iktidar milletvekillerinden bazıları yakın dönemde istifa etmişti.

Temmuz 2022'de katıldığı seçim kampanyasında silahlı saldırı sonucu ölen eski Başbakan Abe, 2012-2020'deki göreviyle "en uzun süreli başbakan" olmuştu.