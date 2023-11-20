Japonya'da Budist örgütün Onursal Başkanı öldü

Japonya'nın en büyük Budist örgütlerinden Soka Gakkainin Onursal Başkanı ve iktidar ortağı Komeito'nun kurucusu Ikeda Daisaku 95 yaşında öldü.

AA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 07:52
Japonya'da Budist örgütün Onursal Başkanı öldü
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Budist örgüt Soka Gakkai'nin açıklamasına göre, kuruluşun onursal başkanı ve iktidar ortağı Komeito'nun kurucusu Ikeda Daisaku, başkent Tokyo'da yaşamını yitirdi.

Tokyo'da 1928'de doğan ve yosun yetiştiricisi bir ailede büyüyen Ikeda, 19 yaşında katıldığı Soka Gakkaide Budist öğretilerin yaygınlaştırılması için çabaladı.

Budist kuruluşun 1960-1979'da başkanlığını yaptığı dönemde Ikeda, 1961'de kurduğu siyasi oluşumu, 1964'te merkez sağ siyasi partilerden biri olan Komeito'ya dönüştürdü.

Devlet televizyonu NHK'ye göre Ikeda, 50'yi aşkın ülke ziyaretinde, eski Çin Başbakanı Zhou Enlai ve eski Sovyet lideri Mikhail Gorbaçov dahil liderlerle diyalog faaliyetleri üstlendi.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Ikeda, Japonya'da ve yurt dışında barışı, kültürü ve eğitimi teşvik etme çabalarıyla tarihte büyük bir iz bıraktı" ifadesini kullandı.

Ana muhalefet partisi Anayasal Demokrat Parti lideri İzumi Kenta da yaptığı açıklamada, Ikeda'nın "Çin dahil diğer ülkelerle dostluk ve iyi niyet kurmayı hedeflediğini" belirtti.

13. yüzyıl Budist rahiplerden "Nichiren" öğretilerine dayanan Budist örgüt Soka Gakkai, ülke içinde siyasi parti Komeito'nun seçmen tabanındaki etkisiyle tanınıyor.

Komeito, Başbakan Kişida Fumio liderliğindeki ve iktidardaki Liberal Demokrat Partinin koalisyon ortaklığını yapıyor.


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