WRC Japonya Rallisi'nde zafer Elfyn Evans'ın!

Galli sürücü Elfyn Evans, Japonya'da koşulan WRC'nin 13. ve son yarışını lider tamamladı.

AA
Yayınlanma: 19.11.2023 - 16:09
WRC Japonya Rallisi'nde zafer Elfyn Evans'ın!
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Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 13. ve son ayağı Japonya Rallisi'ni Toyota Gazoo takımından Elfyn Evans kazandı.

Takım arkadaşı Finlandiyalı Kalle Rovanpera'nın önceki etapta pilotlar klasmanı şampiyonluğuna ulaştığı organizasyonda, 2023 sezonu, Japonya ayağıyla sona erdi.

Galli sürücü Evans, 3 saat 32 dakika 8 saniyelik derecesiyle Japonya Rallisi'ni ilk sırada tamamladı.

Evans'ın takım arkadaşlarından Fransız Sebastien Ogier ikinci, Rovanpera ise üçüncülük elde etti.


Elfyn Evans WRC kalle rovanpera

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