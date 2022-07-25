Japonya’da Covid-19 salgını büyüyor
Japonya’daki bir demiryolu şirketi, Covid-19 enfeksiyonlarının neden olduğu personel sıkıntısı nedeniyle 120 tren seferini iptal edeceğini açıkladı.
Japonya’da Covid-19 vakaları son günlerde hızla artışa geçti. JR Kyushu olarak da bilinen Kyushu Demiryolları şirketi, Covid-19 enfeksiyonlarının neden olduğu personel sıkıntısı nedeniyle 120 tren seferini iptal edeceğini açıkladı.
Tren kondüktörleri de dahil 38 personelin Covid-19’a yakalanması ya da yakın temas kuralları çerçevesinde izolasyona girmesi nedeniyle söz konusu kararı almaya mecbur kaldıklarını duyuran şirket, Hakata ve Oita arasındaki 100 sefer ile Hakata ile Nagasaki’yi birbirine bağlayan 20 seferin Çarşamba gününden 5 Ağustos’a kadar yapılamayacağını bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, personel arasında görülen enfeksiyonların artabileceğine dikkat çekilirken, yolcular daha fazla sayıda seferin iptal edilme ihtimaline karşılık güncel bilgileri takip etmeye çağrıldı.
VAKA SAYISI ARTIYOR
Japonya’daki Covid-19 vaka sayısında son 2 haftada artış gözlenmiş, uzmanlar ülkenin 7. virüs dalgasıyla karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu. Dün 176 bin 554 enfeksiyon doğrulanan ülkede toplam vaka sayısı 11 milyon 389 bin 392’ye yükselirken, 25 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 31 bin 915’e ulaşmıştı.
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