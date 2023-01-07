Japonya'da Covid-19 vaka sayısı 30 milyonu geçti
Japonya'da Covid-19 salgınının başından bu yana kayda geçen vaka sayısı 30 milyonu geçti.
Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, ülke genelinde Covid-19 kaynaklı vaka ve ölüm sayılarını güncelledi.
Buna göre, Eylül 2022'de 20 milyonu aşan salgın vakaları, son 24 saat itibarıyla 30 milyonu geçti.
Aralık 2022'de Japonya'da salgın kaynaklı 7 bin 688 kişi öldü. Bu aylık en yüksek rakam olarak kaydedildi.
Kyodo ajansı, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 25'inin Covid-19'a yakalandığının tahmin edildiğini aktardı.
Ülke genelinde 659 kişi yoğun bakım servislerinde virüs tedavisi görüyor.
Doğu Asya ülkesi Japonya'da, ilk Covid-19 vakası Ocak 2020'de kayda geçmişti.
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