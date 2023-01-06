Prof. Dr. Tevfik Özlü: 'Covid sayılarında artış var'

06 Ocak 2023 Cuma, 12:15

Prof. Dr. Tevfik Özlü, son dönemde artış yaşanan grip vakaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"VİRÜS KENDİNİ DEĞİŞTİRDİ"

Özlü, "Covid, diğer solunum yolu virüsleri ile aşağı yukarı benzer bir döngüye girdi. Artık sıradanlaştı. Nasıl ki biz önceden beri hep özellikle kış mevsimlerinde influenza, parainfluenza, RSV gibi virüslerle solunumsal hastalıklara yakalanıyoruz toplumsal olarak böyle bir salgın kuzey yarım küre ülkelerinde var. Covid’te bunlar arasına girmiş durumda. Ama artık 2020’deki 2021’teki virüs bu virüs kendini değiştirdi, bizimle yaşamayı öğrendi. Şimdi bizi çok hastalandırmadan bizimle beraber yaşıyor. Biz de onunla yaşamayı öğrendik. Çoğumuz aşılandı. Aşı olmayanlar da hastalığı geçirerek bir şekilde bağışıklık kazandı. Şu anda sadece risk gruplarında sorun var, ileri yaşlılar, bağışıklık sistemi baskılanmış ya da kronik hastalığı olanlarda ağır seyredebiliyor. Hastaneye yatışları gerekebiliyor. Onun dışında sıradan bir solunum yolu enfeksiyonu halini almış durumda" diye konuştu.

"DAHA SIK GÖRÜLMEYE BAŞLANDI"

"Tabii küresel düzeyde de Covid ile ilgili vakalar kimi zaman yüksekliyor kimi zaman düşüyor ama ölümcüllük oranlarına dikkat ederseniz artık artmıyor" diyen Özlü "Şu an itibarıyla bazı ülkelerde Covid sayılarında bir artış var. Amerika’da, Avrupa’da Uzak Doğu’da günlük vaka sayılarında artış bildiriliyor. Omicron artık şu anda dünyada yaygın ama özellikle de yeni XBB 1.5 varyantı Amerika’da özellikle son zamanlarda daha sık görülmeye başlandı. Biraz da bunun daha hızlı yayıldığı ve toplumsal bağışıklıktan kendini bir derece koruduğu, kurtardığı yönünde bilgiler paylaşılıyor ama daha ağır hastalık yaptığı yönünde henüz veri yok. Onun için takip etmek lazım. Daha çok yaşlı kişilerde bir ağır hastalık hastane yatışı bildiriliyor ama zaten yaşlı kişilerde diğer varyantlarda aynı şekilde daha ağır hastalık tablosu yapabiliyor" ifadelerini kullandı.



