Japonya'da 7,4 büyüklüğünde deprem: Tsunami alarmı verildi

Yayınlanma: 01.01.2024 - 10:54

Güncelleme: 01.01.2024 - 10:58

Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadasında 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde depremler oldu.

Yarımadanın kıyısında yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10'da da sığ derinlikte 7,4 büyüklüğünde depremler oluştu.

Depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapıldı.

Buna göre bölge sahiline yerel saatle 17.00 öncesinde 3 ila 5 metre arası yükseklikte dalgaların ulaşabileceği tahmininde bulunuldu.

Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi.

Japonya'da kamu yayıncısı Nihon Housou Kyoukai (NHK) televizyonu, 1,20 metre yüksekliğindeki tsunaminin, İşikawa vilayetindeki Wajıma şehri kıyılarına ulaştığı bilgisini verdi.