Deprem mi oldu? 14 Mart 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 14.03.2024 - 09:24

Güncelleme: 14.03.2024 - 09:24

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 14 Mart'ta meydana gelen depremler...

14 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:38:16 -.- 2.0 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

08:31:05 -.- 2.3 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

07:30:00 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

07:05:10 -.- 2.0 -.- YUYLUK-DUMLUPINAR (KUTAHYA)

07:04:27 -.- 1.7 -.- DOGANCILAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)

06:33:15 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

05:56:26 -.- 2.5 -.- AKDENIZ

05:35:46 -.- 2.1 -.- AKDENIZ

05:32:18 -.- 1.9 -.- BALIKESIR (BALIKESIR)

05:28:22 -.- 1.4 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)

05:25:22 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-BIGA (CANAKKALE)

05:12:49 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

04:42:24 -.- 1.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)

04:28:33 -.- 1.4 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY)

04:13:17 -.- 1.6 -.- BADEMLI-AYVACIK (CANAKKALE)

03:30:43 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

03:28:05 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

03:24:22 -.- 1.6 -.- ARMUTLU (YALOVA)

02:59:14 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

02:50:41 -.- 1.5 -.- MUDANYA (BURSA)

02:11:57 -.- 1.4 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

01:49:18 -.- 1.6 -.- MESCICELE-(BOLU)

01:35:14 -.- 1.2 -.- ASLIHANLAR-ASLANAPA (KUTAHYA)

01:27:37 -.- 1.7 -.- KAYALIKALE-VARTO (MUS)

01:10:14 -.- 1.6 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)

01:04:22 -.- 2.6 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:56:06 -.- 2.8 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:36:20 -.- 3.0 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)

00:02:00 -.- 2.4 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)