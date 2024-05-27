Japonya'da 'füze' paniği: Alarm verildi

Japon hükümeti, Okinawa güneyinde yaşayanların olası bir 'Kuzey Kore füzesi' tehdidine karşı korunmaları için acil bir uyarı yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.05.2024 - 17:17
Japonya'da 'füze' paniği: Alarm verildi
Abone Ol google-news

Japonya'da J-Alert yayın sistemi üzerinden yapılan açıklamada "Kuzey Kore'nin bir füze ateşlemiş gibi göründüğü" iddiasıyla alarma geçti.

Bu kapsamda ülkenin güneydeki Okinawa vilayetinde yaşayanlara uyarı gönderdi.

Uyarı alarmı daha sonra ise kaldırıldı. 

Kuzey Kore günün erken saatlerinde Japonya'ya bir uydu fırlatmayı planladığını bildirmişti.

 


okinawa haberleri japonya haberleri Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti haberleri

İlgili Haberler

Çin, Japonya ve Güney Kore liderleri, 5 yıl aradan sonra üçlü zirvede bir araya geliyor

Çin, Japonya ve Güney Kore liderleri, 5 yıl aradan sonra üçlü zirvede bir araya geliyor
Aktivistler, Kuzey Kore'ye balon gönderdi: Kim Jong-un halkımızın düşmanıdır

Aktivistler, Kuzey Kore'ye balon gönderdi: Kim Jong-un halkımızın düşmanıdır
Kuzey Kore'ye meydan okudu: Sarı Deniz'de tatbikat başlattı

Kuzey Kore'ye meydan okudu: Sarı Deniz'de tatbikat başlattı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

ADD Başkanı Bozkurt, 'Arapça tabela' söyleminin gerçek sorunu perdelediğini söyledi: 'Hedef iç çatışma'

ADD Başkanı Bozkurt, 'Arapça tabela' söyleminin gerçek sorunu perdelediğini söyledi: 'Hedef iç çatışma'
102 puan şaşkınlığı: Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında!

102 puan şaşkınlığı: Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
Sürücüler dikkat! 5 bin lira ödemek zorunda kalabilirsiniz

Sürücüler dikkat! 5 bin lira ödemek zorunda kalabilirsiniz
Elon Musk’ın yeni girişimi: Süper bilgisayar yolda!

Elon Musk’ın yeni girişimi: Süper bilgisayar yolda!
Türkiye'nin konuştuğu Üsküdar'daki kanlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: 'Bizi pusuya düşürdüler!'

Türkiye'nin konuştuğu Üsküdar'daki kanlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: 'Bizi pusuya düşürdüler!'
Sakarya’da denize giren üniversite öğrencisi kayboldu

Sakarya’da denize giren üniversite öğrencisi kayboldu
Meteoroloji açıkladı: 27 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 27 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Sadakat onlardan sorulur! İşte sadık 4 burç…

Sadakat onlardan sorulur! İşte sadık 4 burç…