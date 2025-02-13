Japonya’nın gizemli kaybolan insanları: Jouhatsu

Yayınlanma: 13.02.2025 - 15:25

Güncelleme: 13.02.2025 - 15:25

Japonya’da her yıl binlerce insan, geride hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboluyor. "Jouhatsu" olarak adlandırılan bu fenomen, borç, toplumsal baskı veya kişisel krizler nedeniyle insanların bilinçli olarak yeni bir hayata başlaması anlamına geliyor. Peki, bu kaybolan insanlar nereye gidiyor ve nasıl izlerini tamamen silebiliyorlar?

JOUHATSU NEDİR?

"Jouhatsu" kelimesi Japonca'da "buharlaşmak" anlamına gelir ve modern Japon toplumunda tamamen ortadan kaybolan insanları tanımlamak için kullanılır. Bu kişiler, izlerini kaybettirerek adeta hayalet gibi yok olur ve yeni bir kimlikle hayatlarına devam ederler.

NEDEN KAYBOLUYORLAR?

Japonya'da jouhatsu fenomeninin arkasında birçok sebep yatıyor:

Mali Kriz: Büyük borçlar ve iflas nedeniyle insanlar yasal yollardan kaçmayı tercih edebilir.

Aile ve Toplumsal Baskı: Boşanma, işsizlik veya utanç verici bir olaydan kaçmak için insanlar yeni bir kimlik arayabilir.

Psikolojik Baskı: Aşırı stres, tükenmişlik ve depresyon da kaybolma motivasyonları arasında.

NASIL KAYBOLUYORLAR?

Japonya’da bazı özel şirketler, jouhatsu olmak isteyen insanlara yardımcı oluyor. Bu şirketler, kişinin iz bırakmadan ortadan kaybolmasını sağlıyor, yeni bir şehirde barınma ve iş imkânı sunuyor. Banka hesaplarını, telefonlarını ve hatta sosyal medya hesaplarını silerek tamamen yeni bir hayat başlatmalarına yardımcı oluyorlar.

JOUHATSU OLANLAR NEREYE GİDİYOR?

Çoğu kişi, Tokyo ve Osaka gibi büyük şehirlerde düşük ücretli işlerde çalışarak gözden uzak bir hayat sürüyor. Bazıları tamamen toplumsal hayatı terk edip kırsal bölgelere yerleşiyor.

AİLELER VE ARKADA KALANLAR NE YAPIYOR?

Japonya’da polis, yetişkinlerin kendi isteğiyle kaybolmasını bir suç olarak görmediği için aileler kaybolan yakınlarını bulmakta zorlanıyor. Bazı dedektiflik büroları, jouhatsu olan insanları bulmak için çalışıyor ancak birçok kişi tamamen kayıplara karışıyor.