Japonya'da günlük Covid-19 vaka sayısı 5 ay sonra yeniden 100 binin üzerinde

15 Temmuz 2022 Cuma, 18:51

Kyodo News’ün haberine göre, ülkede, bulaş oranı yüksek olduğu belirtilen Omicron'un BA.4/BA.5 varyantının hızla yayılmasıyla vaka sayılarında artış gözlendi.

Söz konusu varyant nedeniyle günlük vaka sayısı 104 bine çıktı, böylelikle ülkede 5 ay sonra Covid-19 vakaları 100 bini aştı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, vaka sayılarının artmasına karşın henüz bir kısıtlama planı olmadığını aktardı.

Ülkede, tespit edilen vaka sayılarının geçen haftaya kıyasla iki katına çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Japonya'da, dün kaydedilen 90 bin vaka ile toplam Covid-19 vaka sayısı 10 milyonu aşmıştı.