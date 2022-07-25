Japonya’da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi
Dünya genelinde 75'ten fazla ülkeye yayılan maymun çiçeği virüsü, Japonya'da da görüldü.
Yerel basındaki haberlere göre, Japonya'da ilk maymun çiçeği vakasına Tokyo çevresinde rastlandı.
ALARM SEVİYESİ 1'E ÇIKARILDI
Ülkede ilk vakanın görülmesinin ardından alarm seviyesi 1’e çıkarılırken, hükümet, maymun çiçeği salgınıyla mücadelede yol haritası belirlemek için çalışma ekibi oluşturdu.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), 23 Temmuz'da maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmesinin ardından Japonya, hafta sonu yurt dışındaki vatandaşlarına hastalığa karşı daha tedbirli olmaları çağrısı yapmıştı.
DSÖ, şimdiye kadar 75 ülkeden 16 binin üzerinde maymun çiçeği vakasını doğruladığını belirterek, 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
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