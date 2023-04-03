Japonya otonom sürüş için trafik yasasını güncelledi

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 07:00

Beş seviyelik otomatik araç sınıflandırmasına göre 4. Seviye'de, sürücüsüz otomobiller en az derecede sürücü müdahalesi gerektiriyor, belirlenmiş rotalar üzerinde sürücüsüz olarak çalışabiliyor ve acil durumlarda kararlar alıp manevralar yapabiliyor. Önceki yasa, aracı çoğu zaman sürücüsüz sistemin kullandığı ancak acil durumlarda sürücünün gerekli müdahaleleri yaptığı 3. Seviye sürüşe izin veriyordu.

YENİ İZİN SİSTEMİ ÖNEMLİ NOKTALARA ODAKLANIYOR

Güncellenen yasanın zorunlu kıldığı yeni izin sistemi kapsamında otonom sürüş hizmeti sağlayıcıları, operasyon planlarını vilayet polisinin kamu güvenliği komisyonlarına sunmak zorunda.

Yasa kapsamında, operatörlerin hizmetleri uzaktan denetleyecek bir kişi ataması ve otonom araçların içindeki ve dışındaki koşulların görsel ve işitsel olarak doğrulanması için ekipman kurması gerekecek.

Operatörler ayrıca konumu incelemek ve izin koşullarını sağlamak üzere siber güvenlik önlemlerini uygulamak zorunda. Tokyo merkezli haber kuruluşu Jiji Press'in haberine göre, Japonya'nın orta kesimindeki Fukui vilayetine bağlı Eiheiji kasabası yakında izin başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Haberde Eiheiji kasabasının, bisikletli ve yaya yollarında seyahat edecek üç adet yedi koltuklu elektrikli araba ve bir denetleme görevlisiyle ulaşım hizmeti vermeyi planladığı belirtildi.