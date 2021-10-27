Japonya'da nüfusun yüzde 70'inden fazlası Covid-19'a karşı çift doz aşılandı
Japonya'da nüfusun yüzde 70'inden fazlasının, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı çift doz aşılandığı bildirildi.
Japonya hükümeti, Kovid-19'la mücadele kapsamındaki aşılama faaliyetlerine yönelik verileri güncelledi.
Buna göre, ülke genelinde oturumu bulunan 97,2 milyon kişi virüse karşı bir doz aşılandı.
Nüfusun yüzde 70'inden fazlasına tekabül eden yaklaşık 88,8 milyon kişinin ise çift doz aşılanması tamamlandı.
Aşı kampanyasının başladığı tarihten bu yana uygulanan doz sayısının yaklaşık 186 milyon olduğu kaydedildi.
Japonya hükümeti, isteklilerin aşılanmasını kasımın ilk yarısına dek tamamlamayı hedefliyor.
126 milyon nüfuslu Japonya'da, Kovid-19'a karşı aşı kampanyası Şubat 2021'de başlamıştı.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıt zamları sonrası eşel mobilde yeni adım
- Artık bu telefon modellerinde çalışmayacak!
- Dolarda gözler 28 Ekim'e çevrildi
- Esra Ceyhan'dan Bergüzar Korel'e 'Squid Game' tepkisi
- Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı adayını buldu' iddiası
- Saray'dan çok sert Çavuşoğlu çıkışı
- Benzin fiyatlarına bir zam daha!
- Sayıştay'dan İBB'ye engel
- Döviz bürolarından kritik karar!
- Alçı da gemiyi terk ediyor