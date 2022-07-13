Japonya'da Omicron varyantı BA.2.75'in ilk vakası doğrulandı

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:58

Koranavirüs vakalarında son günlerde artış gözlenen Japonya’da Omicron mutasyonunun alt varyantı BA.2.75'in ilk vakasının doğrulandığı bildirildi. Japonya'nın batısındaki Kobe kenti yerel yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 24 Haziran'da Covid-19 testi pozitif çıkan 40'lı yaşlarındaki bir kadın hastanın BA.2.75 alt varyantından enfekte olduğu belirtildi.

Hastanın ateş ve öksürük gibi belirtiler gösterdiği ifade edilirken, yurt dışı çıkış kaydının ya da yurt dışından gelen kimseyle temasının olmadığı açıklandı.

BA.2.75 alt varyantı ilk olarak geçen ay Hindistan'da doğrulanmıştı. Yeni virüs tipinin bulaşma oranının ya da ciddi semptomlara neden olma ihtimalinin henüz bilinmediği kamuoyuna yansımıştı.

VAKA SAYISI YENİDEN YÜKSELİYOR

Koronavirüs vakalarında son 2 haftada artış yaşanan Japonya'da bugün doğrulanan 94 bin 493 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 9 milyon 917 bin 935'e ulaştı. Son 24 saatte 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı da 31 bin 514'e yükseldi.