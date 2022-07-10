Covid-19’un Omicron varyantının yeni belirtisi ortaya çıktı: Uyurken aşırı terliyorsanız dikkat!
Dünya çapında 6.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgını mutasyona uğramış alt türleri ve varyantlarıyla yayılmaya devam ediyor. Bilim insanları en çok mutasyona uğramış koronavirüsün alt varyantı BA.5'in yeni bir belirtisine dikkat çekti.
Koronavirüs salgını, mutasyona uğrayan alt türler ile endişe yaratmaya devam ediyor…
Son dönemde normalleşme sürecine giren birçok ülkede vaka sayılarında ciddi bir sıçrama yaşanırken, bilim insanları birçok ülkede baskın tür olan Omicron varyantının BA.5 alt türü ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Biyokimya uzmanı profesör Luke O’Neill, Omicron varyantının BA.5 alt türünün dikkat çekici bir belirtisi olduğunu ve bunun yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini söyledi.
Sözcü'de yer alan habere göre, Trinity College’da görevli profesör O’Neill, İrlanda medyasına konuştu. Covid-19'un değişime uğradığına dikkat çeken O’Neill, yeni ve daha önce bilinmeyen belirtilerin görüldüğünü söyledi.
SEMPTOMLAR AÇIKLANDI
Deneyimli bilim insanı, “BA.5 varyantının bir diğer semptomu ise gece uykuda aşırı terlemek. Herkes gece terler ama Omicron BA.5 varyantı bulaşan kişilerde bu durum çok daha farklı” dedi. İngiliz kamu sağlığı kurumu NHS, gece bu tür terleme yaşayan hastaların elbiselerinin ve nevresim takımlarının ıslandığına dikkat çekti. Bilim insanı virüsün bağışıklık sistemiyle karşı karşıya geldikten sonra değişime uğradığını da dile getirdi.
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