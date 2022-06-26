Pfizer/BioNTech'in Omicron'a karşı geliştirdiği aşının güncel verileri açıklandı
Pfizer/BioNTech'in Omicron varyantına karşı geliştirdiği yeni aşının güncel verileri kamuoyu ile paylaşıldı. BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin, "Bu veriler bize Omicron bazlı aşıların daha çok antikor oluşturduğunu gösteriyor" dedi.
Dünya çapında 6.3 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgınına karşı Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği corona virüsü aşısı yoğun olarak kullanılmaya devam edilirken, iki şirket Covid-19’un en çok mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantına karşı çalışmalara devam ediyor.
Sözcü'nün haberine göre, Türkiye’de de kullanılan Comirnaty’nin üreticisi olan Pfizer/BioNTech, Omicron varyantına karşı geliştirilen aşının güncel verilerini paylaştı. Şirket, Omicron varyantına özel olarak geliştirilen Covid-19 aşısının bir dozu ve diğer varyantlar için geliştirilen aşının bir dozunun sağladığı bağışıklık verilerini açıkladı.
ŞU AN KULLANILANDAN FAZLA ANTİKOR
Yetkililer, “Omicron varyantı için üretilen aşı, şirketlerin şu an kullanılan aşılarından çok daha fazla bağışıklık sağlıyor. Aşının bir dozunu olan kişide bir ay içinde antikor seviyeleri 13.5’ten 19.6’ya çıktı” açıklamasını yaptı. Hem Omicron hem de orijinal corona virüsüne karşı geliştirilen aşının ise antikor seviyesini 9.1’den 10.9’a çıkardığı kayıtlara geçti.
BioNTech'in kurucu ortaklarından Uğur Şahin, “Epidemiyolojik ve laboratuvar verilerinin gösterdiğine göre, Pfizer ve BioNTech halen Omicron bazlı aşıyı yeni çıkan varyantlara karşı değiştirmeye ve hızlıca adapte olmaya hazır” dedi. Şahin, “Bu veriler bize Omicron bazlı aşıların daha çok antikor oluşturduğunu gösteriyor. Omicron varyantının yeni varyantları BA.1’i geride bıraktı ve bağışıklığı yenme riski var. Bu sebeple alt varyantlara karşı çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
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