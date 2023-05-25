Japonya'da silahlı saldırı
Japonya'da kimliği belirlenemeyen bir kişinin ateşli silahla ve bıçakla saldırıları sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Japonya'nın Nagano eyaletinin merkezinde maske ve güneş gözlüğüyle yüzünü gizleyen bir kişi, ateşli silah ve bıçakla çevrede bulunan insanlara saldırdı.
Olayda biri kadın 2’si polis memuru 3 kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Saldırganın ise bir binada saklandığı öğrenildi.
Dünya genelinde silah sahibi olmak için en katı yasaların uygulandığı ülkede silahlı saldırılar “nadir” olarak yaşanıyor. Japonya’da ruhsatlı silah sahibi olmak isteyen kişilere ise uzun ve zorlu eğitimler veriliyor.
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