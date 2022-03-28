Japonya’da su altı volkanı patladı
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından Honshu Adası'nın güneyinde bulunan bir denizaltı yanardağında patlama yaşandığının açıklanmasının ardından, yakındaki sularda seyreden gemilere volkanik gaz ve kül ile yeni patlama ihtimaline karşı uyarı yapıldı.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Honshu Adası'nın güneyindeki bir denizaltı yanardağının patladığını açıkladı. Bir hava gözlem uydusunun, Tokyo'nun yaklaşık bin kilometre güneyinde bulunan Kuzey Iwo Jima Adası yakınlarındaki Funka Asane bölgesinde bir denizaltı yanardağında dün 18.00 civarında volkanik patlama kaydettiği bildirildi. Patlama ardından oluşan kül ve dumanın yaklaşık 7 bin metre yüksekliğe ulaştığı açıklanırken, Funka Asane bölgesinde volkanik hareketliliğin sürmesinin beklendiğini belirten JMA, yakındaki sularda seyreden gemilere volkanik gaz ve kül ile yeni patlama ihtimaline karşı uyarıda bulundu.
1945'TEN BERİ İLK!
Kuzey Iwo Jima Adası'nın yaklaşık 5 kilometre kuzeybatısında bulunan Funka Asane bölgesinde 1930-1945 yılları arasında yılda 2 ila 3 kez patlama yaşandığı ve patlamalardan sonra bölgedeki sularda renk değişimlerinin gözlendiği biliniyor. Son patlamanın 1945 yılından sonra bölgeden bildirilen ilk volkanik hareketlilik olduğu belirtiliyor.
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