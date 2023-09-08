Japonya'da yetenek ajansı başkanı, cinsel istismar itirafı sonrası istifa etti

Yayınlanma: 08.09.2023 - 09:32

Güncelleme: 08.09.2023 - 09:32

Doğu Asya ülkesi Japonya'nın önde gelen yetenek ve oyuncu ajanslarından Johnny & Associates Inc. bünyesinde, pop sanatçısı adaylarının cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiaları gündemde.

Ajans bünyesinde yapılan soruşturmada, kurucusu Johnny Kitagawa'nın 1970'lerin başından 2010'ların ortalarına kadar, sanatçı adayı gençleri cinsel olarak istismar ettiği ve bu eylemlerin gizlendiği belirlendi.

Soruşturmanın kamuoyuna yansıması sonrası, ajans başkanı Julie Keiko başkent Tokyo'da basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Julie Keiko, 2019'da hayatını kaybeden dayısı Johnny Kitagawa'nın, söz konusu yıllarda ajans bünyesinde, popçu adaylarını cinsel olarak istismar ettiğini itiraf etti.

"Johnny'nin cinsel istismar yaptığı gerçeğini kabul ediyorum" diyen Julie Keiko, mağdurlardan özür dilediğini bildirerek, ajans başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kurbanlara tazminat ödeneceğini söyleyen Julie Keiko, "Aile yönetiminin zararlı olduğu gerçeğini değiştirmeliyiz, farkındayım. Nasıl değiştireceğime ise karar vermek zor" dedi.

Ajans başkanlığına, Johnny bünyesinde çalışan ve ülkede televizyonculuğuyla tanınan Higaşiyama Noriyuki'nin getirileceği bildirildi.

Higaşiyama, açıklamasında, "Kitagawa'nın kurbanlarına açtığı derin zihinsel ve fiziksel yaralar nedeniyle kaybedilen güveni yeniden kazanmak uzun zaman alabilir. Sorunu çözmeye hazırım" ifadelerini kullandı.

Japonya eğlence sektörünün en güçlü simalarından kabul edilen, ABD doğumlu Johnny Kitagawa, yetenek ajansı sayesinde, "SMAP" ve "Arashi" dahil birçok Japon pop müzik grubunu şöhret sahnesine taşımıştı.