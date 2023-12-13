Japonya'da yılın kelimesi: 'Vergi'

Yayınlanma: 13.12.2023 - 16:25

Güncelleme: 13.12.2023 - 16:25

Japonya'da 2023 yılının kanji karakteri "vergi" oldu. 147 bin 878 Japon'dan 5 bin 797'sinin oyunu alan ve "zei" ya da "mitsugi" olarak okunabilen karakter, hayat pahalılığının Japonya'da da etkisini gösterdiği 2023 yılının ruhunu en iyi yansıtan kelime seçildi. Kararı, Kyoto'daki Kiyomizu Budist Tapınağı'nın baş rahibi Seihan Mori açıkladı.

1995 yılından bu yana her yıl son bir senenin ruhunu en iyi yakalayan kanji karakterini seçen Japonya Kanji Yetkinlik Testi Vakfı'nın paylaştığı veriler, son bir yılın hayli sıcak geçtiği Japonya'da "sıcak" (sho ya da atsui) karakterinin ikinci sırada, Rusya-Ukrayna savaşı ile İsrail'in Gazze'ye saldırıları dolayısıyla "savaş" (ikusa ya da tatakau) karakterinin üçüncü sırada yer aldığını ortaya koydu.

147 binden fazla Japon'un katılımıyla yapılan oylamada, dördüncü sırada "kaplan"a karşılık gelen kanji karakteri yer alırken, "zafer" karakteri beşinci, "top" karakteri altıncı sırada geldi.

Japonya'da Başbakan Fumio Kişida yakın zaman önce haneler üzerindeki vergi yükünü hafifletmek amacıyla bir dizi vergi indirimine gitmiş, fakat özellikle savunma harcamalarını karşılamak için vergilerin artırılacak olması Japonya halkında memnuniyetsizliğe sebep olmuştu. Bu yıl yürürlüğe giren yeni bir düzenleme ile serbest çalışanlar ve serbest meslek sahipleri de daha yüksek vergilerle karşı karşıya kalmıştı.

Kiyomizu Budist Tapınağı'nın baş rahibi Mori de bu yılın kelimelerini açıkladıktan sonra, "Japon halkı, vergi durumunu ciddi bir şekilde izliyor gibi görünüyor" diye konuştu. 2014 yılında da 'vergi' senenin ruhunu en iyi yansıtan kanji karakteri seçilmiş, bunun sebebi ise tüketim vergisinin yüzde 5'ten 8'e yükseltilmesi olarak açıklanmıştı.