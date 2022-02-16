Japonya’da yolcu uçağını düşürmekle tehdit eden çocuk tutuklandı

16 Şubat 2022 Çarşamba, 13:35

Japonya’da Vietnam Havayolları’na ait bir yolcu uçağı ile ilgili asılsız ihbar yapan ve uçağı düşürmekle tehdit eden bir çocuk tutuklandı. Chiba eyalet polisinden edinilen bilgiye göre olay 5 Ocak’ta meydana geldi. Yerel saatle 10:55 sularında Vietnam Havayolları’nın Japonya ofisine telefon eden bir kişi, Hanoi’ye hareket halinde olan VN 5311 sefer sayılı uçağı düşüreceği tehdidinde bulundu.

Pilotların acilen uçağı geri döndürmesi gerektiğini söyleyen şahsın telefonu üzerine uçak, güvenlik kontrolü yapmak üzere Fukuoka Havalimanı’na acil iniş yaptı. İncelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlanmazken, uçuşta yaklaşık 3 saat 40 dakika rötar yaşandı.

Olayın ardından telefon aramasının Yamagata eyaletinden yapıldığını belirleyen polis, ilgili adres üzerinden 17 yaşında olduğu belirlenen şüpheliye ulaştı. İsmi açıklanmayan çocuğun tutuklandığı bildirilirken, polis suçlamayı kabul eden şahsın zihinsel sağlık sorunlarının olduğunu duyurdu.



Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.



